Letzte Generation: Aktivisten verüben Farbanschlag in Miramar-Hotel auf Sylt

Westerland. Mitglieder der Letzten Generation haben erneut auf Sylt zugeschlagen. Nachdem sie vor zwei Tagen bereits einen Privatjet mit Farbe besprüht hatten, verübten sie am Donnerstagabend in der Bar des Hotels Miramar einen weiteren Farbanschlag: Dieses Mal beschmierten sie die Wände des Luxushotels in Westerland mit oranger Farbe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es seien vier der sechs Personen widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei in Flensburg mit. Im Foyer und in der Bar des Hotels seien Wände und Inventar mit Farbe aus Beuteln und dafür präparierten Feuerlöschern beschmutzt worden.

„Wir sind zutiefst erschüttert und traurig über das, was gerade geschehen ist. Jahrelange Tradition, Erinnerungen und die harte und ehrliche Arbeit mehrerer Generationen wurde durch einen Akt von Vandalismus zerstört. Wir sind sprachlos“, teilte das Hotel über Instagram mit, wo es auch Fotos und ein Video von dem Anschlag postete. Es zeigt mehrere in Signalwesten gekleidete Aktivisten in der verunstalteten Bar, die Banner in den Händen halten, als gerade die Polizei eintrifft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizei handelte es sich um Aktivisten im Alter von 19 bis 63 Jahren. Die vier Festgenommenen seien auf ein Polizeirevier gebracht worden - zwei weitere Personen seien namentlich festgestellt worden. Der Sachschaden könne bislang nicht beziffert werden.

Farbanschlag auf Sylt: Letzte Generation beschmiert Hotelbar

Die Letzte Generation kommentierte die Aktion auf Twitter: „Die Welt versinkt in Flammen, deswegen verteilten wir oranges Wurf-Pulver in der Luft, das sich als Wolke im Saal ausbreitete.“ Außerdem ist in einem Video zu sehen, wie die Aktivisten mit präparierten Feuerlöschern die Farbe in der Hotelbar versprühen.

Bereits am Dienstag hatten fünf Demonstranten im Alter von 21 bis 60 Jahren den Zaun des Flughafens auf der Nordseeinsel Sylt durchschnitten, waren auf das Gelände gelangt und hatten ein Flugzeug fast komplett mit oranger Farbe besprüht. Die Demonstranten hatten auch die Triebwerksabdeckungen des Jets entfernt und Farbe in die Turbinen gesprüht. Vier Personen klebten sich auf den Tragflächen fest, eine Person auf dem Asphalt vor der Maschine. Mittlerweile ermittelt die wegen des Verdachts mehrerer Straftaten. Es gehe um Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung, sagte der Flensburger Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt. Wie hoch der Schaden sei, werde noch ermittelt.

mit dpa

KN