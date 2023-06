„Letzte Generation“ auf Sylt: Aktivisten graben Golfbahn um

Sylt. Aktivisten des Klimabündnisses „Letzte Generation“ haben am Mittwochvormittag eine Aktion auf dem Golfplatz Budersand auf Sylt gestartet. Wie die Initiative mitteilt, hätten die Aktivisten den Rasen einer Golfbahn umgegraben, Samen gestreut und Setzlinge gepflanzt. Statt der Fahne am Golfloch sei ein Schild mit der Aufschrift „Naturschutzgebiet“ aufgestellt worden.

Wie schon bei den vergangenen Aktionen der „Letzten Generation“ auf Sylt – die Aktivisten besprühten einen Privatjet und tauchten die Bar eines Fünf-Sterne-Hotels in Westerland in orange Farbe – soll der Protest auf einen Zusammenhang zwischen Reichtum und Klimawandel hinweisen. Auf einem von den Protestierenden gehaltenen Banner war der Schriftzug „Euer Luxus = Unsere Wasserknappheit“ zu lesen.

Auf den Bannern, die die Aktivisten hochhielten, waren die Schriftzüge „Euer Luxus = Unsere Wasserknappheit“ sowie „Für wen machen Sie Politik, Kanzler Scholz?“ zu lesen. © Quelle: Jakob Schaefer/„Letzte Generation“

„Letzte Generation“ kritisiert Ressourcenverbrauch von Golfplätzen

„Ein Golfplatz in der Klimakrise ist wie eine Essensschlacht mitten in einer Hungersnot“, so Miriam Meyer von der „Letzten Generation“ in einer Mitteilung. Laut der Initiative sei ein Golfplatz das Ziel einer Aktion, da die Plätze große Flächen und viele Ressourcen benötigen würden, um einen Luxus zu bieten, den sich nur wenige Menschen leisten könnten.

Der Wasserverbrauch eines mitteleuropäischen 18-Loch-Platzes, wie etwa dem Golfplatz Budersand auf Sylt, betrage 35 000 Kubikmeter pro Jahr, so die „Letzte Generation“. Das sei der Wasserverbrauch von mehr als 750 Deutschen pro Jahr.

Die Aktivisten stellten unter anderem ein Naturschutzgebiet-Schild auf dem Golfplatz auf. © Quelle: Jakob Schaefer/„Letzte Generation“

Fünf Personen wurden durch die Sylter Polizei festgenommen

Die Polizei auf Sylt wurde gegen 11.10 Uhr über die Aktion informiert und war etwa um 11.30 Uhr vor Ort. Dort trafen die Beamten auf fünf Personen, die offenbar den Rasen auf dem Golfplatz umgegraben hatten, so die Polizei. Gegen 12.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ab. Der Schaden auf dem Golfplatz soll im vierstelligen Bereich liegen.

Die fünf Personen im Alter von 22 bis 61 Jahren wurden zunächst festgenommen. Vier von ihnen sind der Polizei bereits bekannt: Gegen sie wird wegen der Aktion am Sylter Flughafen ermittelt. Die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft liegen nach Prüfung der zuständigen Staatsanwaltschaft nicht vor. Die Aktivisten wurden schließlich von der Polizei auf das Festland begleitet.

