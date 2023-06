﻿Neustadt: Letzte Generation beschmiert Yacht mit Farbe und klebt sich an Reling fest

Großeinsatz in der Ancora Marina

In der Marina in Neustadt haben sich Klima-Aktivisten der Letzten Generation an der Reling eines Schiffes festgeklebt.

Eine Yacht wurde mit Farbe beschmiert, sechs Klimaaktivisten klebten sich an der Reling fest: Einsatzkräfte mussten in die Ancora-Marina in Neustadt ausrücken. So ist der Großeinsatz verlaufen.

