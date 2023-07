﻿Nur eine leere Drohung? Wieder keine Präventivhaft für „Letzte Generation“

Kiel. Sie haben sich auf zwei Abfahrten der B 76 geklebt und waren schnell wieder auf freiem Fuß: Bei der bisher größten Aktion der „Letzten Generation“ in Kiel am Montag hat die Polizei darauf verzichtet, hart durchzugreifen – und stellte keinen Antrag auf Präventivhaft für die beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten.

Dabei hatte erst kürzlich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) öffentlichkeitswirksam eine härtere Gangart angekündigt: „Das Maß ist voll. Bei der ,Letzten Generation’ handelt es sich um Kriminelle, die mit ihren Straftaten längst alle Grenzen überschritten haben.“ Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) kündigte neben der Präventivhaft auch eine Ingewahrsamnahme an, heißt: Die Polizei darf Aktivisten im Ernstfall ohne richterliche Prüfung bis zum Ende des Folgetages in eine Arrestzelle stecken.

Am Montag war davon keine Rede. „Mir ist wichtig, dass wir weiterhin die Verhältnismäßigkeit nicht aus dem Blick verlieren“, sagte die Ministerin am Abend. Die Auswirkungen der Störaktionen seien aufgrund des schnellen Handelns der Polizei überschaubar gewesen. Es sei kein Antrag auf Präventivhaft gestellt worden. „Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung ein.“

Opposition sieht von härterer Gangart gegen „Letzte Generation“ nichts

In der Opposition löste der Vorgang Stirnrunzeln aus. Der Ministerpräsident habe „wortgewaltig“ gegen die „Letzte Generation“ eine härtere Gangart angekündigt, ohne dass es bislang nennenswerte Auswirkungen gehabt habe, stellte der SPD-Landtagsabgeordnete Niclas Dürbrook fest. „Das zeigt: Markige Sprüche allein lösen keine Probleme.“ Auch sein FDP-Kollege Bernd Buchholz konstatierte: Von der „härteren Gangart“ sei nichts übrig geblieben.

Eine Sprecherin der Polizeidirektion Kiel begründete den Verzicht allerdings damit, dass ein entsprechender Antrag zur Kieler Woche erfolglos geblieben sei. Bei einer Klebeaktion am Ziegelteich war eine geplante Präventivhaft von drei Aktivistinnen und Aktivisten gescheitert. Die Polizei wollte die Personen bis zum Ende der Kieler Woche vorsorglich in Gewahrsam nehmen, was ein Richter als unverhältnismäßig ablehnte.

„Letzte Generation“ blockiert B 76 in Kiel

Am Montag folgte nun die nächste Aktion der „Letzten Generation“ in Kiel. Kurz vor acht Uhr, mitten im Berufsverkehr, blockierten jeweils sechs Klimaaktivistinnen und -aktivisten die B76-Abfahrten am Kronshagener Weg und am Holstein-Stadion. Ein Großteil von ihnen klebte sich fest. Auf der B76 im Bereich Olof-Palme-Damm bildete sich ein längerer Stau. Gegen 8.30 Uhr hatte die Polizei den Kleber gelöst und die Straßen wieder freigegeben.

Zehn Mitglieder der „Letzten Generation“ wurden anschließend von der Polizei aufs Revier gebracht – allerdings nur zur Identitätsfeststellung und für erkennungsdienstliche Maßnahmen. Schon am späten Vormittag waren die Aktivistinnen und Aktivisten wieder auf freiem Fuß.

Am Abend demonstrierten Aktivisten in Kiel auf der Kaistraße und dem Düsternbrooker Weg. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. „Jetzt erst recht“, hieß es von der Protestgruppe. Sprecherin Clara Trommer: „Wir lassen uns weder von Gerichtsprozessen noch von unhaltbaren Androhungen langer Präventivhaft einschüchtern.“

