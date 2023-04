﻿„Letzte Generation“: Aktivisten müssen Polizeieinsätze in SH nicht bezahlen

Sechsmal klebten sich Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Schleswig-Holstein bisher auf die Straße. Die Polizeieinsätze müssen sie im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht bezahlen. Das hat einen bestimmten Grund.

Bereits viermal protestierte die „Letzte Generation“ in Kiel – auch in der Ringstraße klebten sich die Aktivisten auf die Straße.

Kiel. In Schleswig-Holstein kleben Aktivisten der „Letzten Generation“ kostenfrei auf den Straßen: Nach Angaben des Landespolizeiamts (LPA) wurde bei keiner der bisher sechs Klebeaktionen eine Kostenmitteilung für den Polizeieinsatz erstellt. In anderen Bundesländern wie Hamburg oder Berlin müssen die Klimaaktivisten bis zu 500 Euro für den Polizeieinsatz bezahlen. Aus der Landespolitik kommen Forderungen, die Protestgruppe „Letzte Generation“ auch in Schleswig-Holstein zur Kasse zu bitten.

„Der Rechtsstaat muss klare Kante gegen diese radikalen Aktivisten zeigen“, sagt Tim Brockmann, innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Die Aktionen der „Letzten Generation“ hätten mit der Demonstrationsfreiheit in vielen Teilen nichts zu tun. Er sei dafür, dass festgeklebte Aktivisten die Einsatzkosten übernehmen müssen. „Der geltende Rechtsrahmen muss konsequent ausgenutzt und da, wo erforderlich, auch angepasst werden“, so Brockmann.

„Letzte Generation“ in SH: Kleben ist nicht automatisch kostenpflichtig

Aktuell gilt in Schleswig-Holstein laut LPA, dass „ein Gebührentatbestand für die getroffenen polizeilichen Maßnahmen allgemein nicht vorgesehen ist für den unmittelbaren Zwang gegen Personen“. Heißt: Das Loslösen und Wegtragen von der Straße durch Polizisten ist für die Aktivisten kostenfrei. In Berlin ist das anders geregelt, dort wird den Aktivisten 241 Euro in Rechnung gestellt, wenn die Aktion nicht unter die Versammlungsfreiheit fällt.

In Schleswig-Holstein käme eine Gebührenerhebung bei der Protestform der „Letzten Generation“ laut LPA „allenfalls insoweit in Betracht, als die Maßnahme im Einzelfall als Gewahrsamnahme eingestuft werden könnte“. Das sei bei den bisherigen Einsätzen nicht notwendig gewesen.

Ob die Voraussetzungen für eine Gewahrsamnahme vorliegen, sei abhängig vom Einzelfall und der betreffenden Person, so die Polizei. Aktuelles Verhalten, Äußerungen und ähnlich gelagerte Handlungen in der Vergangenheit müssten zusammen betrachtet werden. Dann werde eine Einschätzung vorgenommen, ob der Gewahrsam verhältnismäßig sei.

„Letzte Generation“ in Kiel: Elf Personen wegen Nötigung angezeigt

Jan Kürschner, innen- und rechtspolitischer Sprecher der Grünen, betrachtet die aktuelle Rechtslage als angemessen. Das Grundgesetz schütze, dass gesellschaftliche Gruppen für ihre Interessen auf die Straße gingen. Nichts anderes dürfe für die Aktivisten der „Letzten Generation“ gelten. „Es kann gut sein, dass ihre Aktionen unter die Versammlungsfreiheit fallen.“

Klare Kante gibt es von FDP-Innenpolitiker Bernd Buchholz: „Wer das Demonstrationsrecht missbraucht und Grenzen überschreitet, der muss auch mit den entstehenden Kosten belegt werden.“ SPD-Politiker Niclas Dürbrook erwartet, die Einsatzkosten von den „Störerinnen und Störern auf Basis des geltenden Kostenrechtes einzufordern“.

Teuer könnte es für die Mitglieder der „Letzten Generation“ ohnehin werden. In Kiel wird gegen elf Personen wegen Nötigung ermittelt, auch in Lübeck und Flensburg wurden Aktivisten angezeigt. Ein Blick auf die Urteile in anderen Bundesländern zeigt, dass bei einer Verurteilung mehrere Hundert Euro fällig werden.