„Letzte Generation“: Aktivisten droht in Schleswig-Holstein Polizeigewahrsam

Sylt. Die Polizei in Schleswig-Holstein will konsequenter gegen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ vorgehen und auch mit einem „Präventivgewahrsam“ weitere Straftaten verhindern. Das kündigte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag auf Sylt an. „Der Rechtsstaat ist gefordert, konsequent alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung auszuschöpfen“, sagte die Innenministerien nach einem Gespräch mit Vertretern der Polizei, der Verwaltung und der Politik auf der Nordsee-Insel. „Vorsätzlich Eigentum zu beschädigen und Straftaten zu begehen, werden wir nicht tolerieren.“

Sütterlin-Waack kündigte mehrere Maßnahmen gegen kriminelle Klimaaktivisten an. So soll die Polizei Straftaten der „Letzten Generation“ beschleunigt bearbeiten und so einen schnellen Prozess ermöglichen. Zudem arbeitet das Polizeiministerium bereits an einem landesweiten Rahmenplan, um bei Festklebeaktionen „ein abgestimmtes, schlagkräftiges Handeln zu gewährleisten“. Am Vortag hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine „härtere Gangart“ gegen Mitglieder der „Letzten Generation“ angedroht.

„Letzte Generation“: Aktivisten droht in SH Präventivgewahrsam

Darüber hinaus soll die Polizei künftig Aktivisten vorsorglich einsperren. Das kommt laut Ministerin für zwei Gruppen infrage: Betroffen könnten zum einen Aktivisten sein, die auf Sylt Anschläge verübten und gegen das verhängte Inselverbot verstoßen. Zum anderen könnten Aktivisten in Gewahrsam genommen werden, die möglicherweise Straftaten begehen könnten. „Schleswig-Holstein bereitet sich konkret darauf vor, in geeigneten Fällen bei den zuständigen Gerichten den Antrag zu stellen, Aktivistinnen und Aktivisten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Präventivgewahrsam zu nehmen“, bekräftigte die Ministerin.

Sütterlin-Waack stellte zugleich klar, dass die Polizei nicht alle Anhänger der „Letzten Generation“ sofort aus dem Verkehr ziehen werde. Die Voraussetzungen für einen Präventivgewahrsam seien hoch. „Denn es handelt sich im Rechtsstaat als ultima ratio um ein sehr ‚scharfes Schwert‘, dessen Einsatz sorgfältig abgewogen sein muss.“ Nach einer Einzelfallprüfung werde die Polizei aber entsprechende Ingewahrsamnahmen vornehmen.

Aktivisten der „Letzten Generation“ hatten in Schleswig-Holstein insbesondere die Insel Sylt ins Visier genommen. Erst vergangene Woche hatten sie die Fassaden einer Luxusboutique in Kampen mit oranger Farbe besprüht. Zuvor waren sie auf das Gelände des Flughafens Sylt eingedrungen, wo sie einen Privatjet mit oranger Farbe attackierten. Auch die Bar des Westerländer Hotels Miramar wurde Oper eines Farbanschlags. Am Montag verlagerten sich die Aktionen an die Ostseeküste: In Neustadt wurde eine Jacht mit Farbe besprüht, das Wasser grün eingefärbt. Ihre Taten dokumentierte die Gruppe per Video auf Twitter.

