Zur Kieler Woche

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) will ihren härteren Kurs gegenüber der „Letzten Generation“ fortsetzen. Das beinhalte gegebenenfalls auch eine „mindestens mehrtägige Freiheitsentziehung“, sagte sie am Mittwoch. Zur Kieler Woche ist die Präventivhaft allerdings an einem Richter gescheitert.

