Letztes Heimspiel: Abschied von Niklas Landin und Sander Sagosen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Spiel gegen die HSG Wetzlar wird keines wie jedes andere Bundesliga-Spiel: Für den THW Kiel geht es um eine Vorentscheidung im Titelkampf um die Meisterschaft - und um die Verabschiedung von Niklas Landin und Sander Sagosen. Fans wie Spielern steht somit ein emotionaler und hoffentlich erfolgreicher Abend bevor. Wir berichten live aus der Wunderino-Arena.

Ein weiterer sportlicher Höhepunkt steht am Freitag an: Das Ocean Race kommt nach Deutschland - genauer gesagt: nach Kiel! Die sechste Etappe führt die Weltumsegler mit Boris Herrmanns Team Malizia von Aarhus nach Den Haag. Höhepunkt ist der Fly-by am Freitagnachmittag in der Kieler Förde. Das rasante Wendemanöver können Interessierte von der Kiellinie aus beobachten. Drumherum wird ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Regionalbahn auf einem Bahnübergang in Neumünster ist am Dienstagabend ein Mann getötet worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. An der Unfallstelle wird nach Angaben der Deutschen Bahn aktuell an Lärmschutzwänden gearbeitet. Die Schranken an dem Übergang waren demnach nicht in Betrieb, stattdessen war Personal zur Sicherung des Übergangs eingesetzt. Mein Kollege Thorsten Geil berichtet:

Die vier Rammstein-Konzerte in München, die am Abend starten, stehen medial besonders im Fokus: Mehrere Frauen haben in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann erhoben. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Ein Vertrauter bestätigt die Sexpartys hinter der Bühne. Nun verkaufen erste Fans angesichts der Vorwürfe bereits ihre Tickets. Andere Planen eine Solidaritätsaktion.

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Sie zeigen auf dem Waterkant-Festival 2023 die Technik für einen Batteriespeicher der Zukunft: Mariella Benkenstein (links) und Marit Kock vom Gymnasium Louisenlund. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Gründer-Spirit, buntes Netzwerken: Das Waterkant-Festival in Kiel strotzt vor Ideen, die die Welt besser machen können. Los geht es am 15. Juni, die Ausstellung läuft bis September und hat schon geöffnet. Ein Waterkant-Highlight: Zwei Ex-Schülerinnen des Gymnasiums Louisenlund planen den Stromspeicher der Zukunft. Zum Artikel.

Gewinnspiel des Tages

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN