﻿Ein letztes Mal Prüfungen mit Corona-Erleichterungen in Schleswig-Holstein

Kiel. Gleich nach den Osterferien geht es für die Abiturientinnen und Abiturienten in Schleswig-Holstein in die nächsten Prüfungen. An den Gemeinschaftsschulen stehen die Klausuren für den ersten und mittleren allgemeinbildenden Schulabschluss erst in der ersten Mai-Woche an. Für alle gibt es dieses Schuljahr noch ein letztes Mal einige Erleichterungen bei den Prüfungen, weil die Jugendlichen wegen der Pandemie mit vielen Einschränkungen im Schulalltag leben mussten.

„Wir bekommen 30 Minuten mehr Zeit für die Klausuren, das hilft“, sagt Kevin Thomsen von der Landesschülervertretung der Gymnasien. Jeder muss zwei schriftliche Prüfungen in Kernfächern und einem Profilfach auf erhöhten Niveau schreiben. Den ersten Part haben die Oberstufenschüler schon hinter sich gebracht: Die Klausuren in den Profilfächern liefen genauso wie die Sprechprüfungen in den Fremdsprachen im März.

Eine halbe Stunde mehr Zeit: 345 Minuten für die Deutsch-Klausur

Am kommenden Mittwoch schreiben die Abiturientinnen und Abiturienten nun ihre Klausuren im Kernfach Deutsch. Hier haben sie dank der Erleichterung nun insgesamt 345 Minuten Zeit, um eine Interpretation, Analyse oder Erörterung zu schreiben.

Am Freitag, 28. April folgen dann die schriftlichen Prüfungen für Kernfach-Fremdsprachen, nur Französisch ist erst am 5. Mai dran. Die Mathe-Klausuren finden am 3. Mai statt. Sie bestehen aus einem Teil, in dem die Schülerinnen und Schüler ohne Taschenrechner oder Formelsammlung arbeiten müssen und einem zweiten mit komplexeren Aufgaben, in dem sie die Hilfsmittel benutzen dürfen. „Wir haben eine Auswahl zwischen verschiedenen Aufgaben aus der Analysis, Geometrie und Stochastik“, so Thomsen.

In Mathematik wurden laut Bildungsministerium vorausschauend schon im Mai 2021 Hinweise zu fachlichen Schwerpunktsetzungen in den Prüfungsjahrgängen 2022 und 2023 gegeben, die die Prüfungsvorbereitung verbessern und erleichtern sollten. Für die schriftlichen Prüfungen der Kernfächer werden landesweit zentrale Aufgaben gestellt. Zwischen 26. Juni und 7. Juli gehen die mündlichen Abiturprüfungen über die Bühne.

Schüler müssen bei MSA und ESA eine Prüfung weniger machen

Auch Jugendliche, die für ihren ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) oder den mittleren Schulabschluss (MSA) eine schriftliche Prüfung schreiben, bekommen dafür eine halbe Stunde mehr Zeit. Sie stehen zwischen dem 5. und 12. Mai an.

Schülerinnen und Schüler, die den ESA oder MSA anstreben, müssen zudem zu einer schriftlichen Prüfung weniger antreten. Statt drei Klausuren in Deutsch, Mathematik und Englisch müssen sie nur zwei schreiben und können ein Fach abwählen. Wer alle drei Prüfungen absolvieren möchte, darf das aber auch tun.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte beschlossen, den Schülerinnen und Schüler so erneut entgegenzukommen, weil sie durch die pandemiebedingten Schulschließungen wichtige Präsenzzeit in der Schule versäumt hatten. Sie betonte aber, dass die Prüfungen in den kommenden Jahren wieder unter regulären Bedingungen stattfinden sollten.