Kiel. Die Bauarbeiten an der alten Levensauer Hochbrücke und die Querung selbst sollen besser geschützt werden. Noch im Oktober beginnen Arbeiten auf beiden Uferseiten unter der Brücke. Ziel ist der Einbau einer Fenderung, die die Baustelle gegen sogenannte Anfahrungen durch Schiffe schützen soll.

Gleich mehrmals war es in den jüngsten Monaten im Bereich der Brücke zu Havarien gekommen. Am 29. März 2022 prallten dort sogar zwei Schiffe zusammen, eines driftete in Richtung Baustelle und drohte das Widerlager zu rammen, also den Unterbau zwischen Brücke und Erddamm.