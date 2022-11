﻿Fiebersaft Mangelware: Lieferengpässe machen Eltern zu schaffen

Kinderarzt rät: Wann man Fieber senken sollte

Dr. Ralf van Heek ist Kinderarzt in Altenholz und Vorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Schleswig-Holstein. Sein Rat an Eltern: „Fieber soll man nicht grundsätzlich senken. Fiebersäfte sollten Eltern ihren Kindern nur unter bestimmten Bedingungen geben. Etwa bei Atemnot, um den Sauerstoffbedarf zu senken, bei Bewusstseinsstörungen, Ängsten, Halluzinationen oder Albträumen unter Fieber, um das Wohlbefinden des Kindes zu unterstützen.“ Selten könne Fieber bestimmte epileptische Anfälle auslösen. Da sei Fiebersenkung angezeigt. Kinderärzte gingen indes davon aus, dass Fieberkrämpfe durch Paracetamol oder Ibuprofen nicht verhindert werden können. Fieber sei zudem eine Waffe des Immunsystems. Van Heek führt aus: „Wir sind der Ansicht, dass es keine kritische Fieber-Höhe bei Kindern gibt, ab der man Fiebersenker einsetzen sollte.“ Bei gesunden Kindern steige die Körpertemperatur in der Regel nicht auf eine gefährliche Temperaturhöhe an – „selbst bei einer Körpertemperatur von 42 Grad Celsius, die praktisch nie erreicht wird, besteht keine akute Gefahr.“ Eltern, die bei einem Infekt einem schwachen Kind ein oder zwei Gaben Fiebersaft verabreichen, machten dennoch nichts falsch, betont er. Die Gabe solle man dann vom Befinden des Kindes abhängig machen. Van Heek ergänzt: „Es gibt aber Eltern, die aus ärztlicher Sicht aus vielleicht falsch verstandener Fürsorge zu schnell zum Fiebersaft greifen. Das muss nicht sein.“ Wichtig sei es, ein kleines, fieberndes Kind besonders nachts im Blick zu behalten: „Kleine Kinder mit Fieber sollten nicht alleine schlafen.“ Seine Botschaft sei aber auch: „Du bist keine schlechte Mutter und kein schlechter Vater, wenn du deinem Kind nichts zur Fiebersenkung gibst. Fieber ist nicht gefährlich.“