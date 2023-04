Linienbus prallt bei Flensburg gegen einen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein Linienbus ist am Samstagmorgen in Harrislee bei Flensburg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Einsatzkräfte konnten den durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmten Busfahrer erst nach über einer Stunde befreien, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Flensburg (dpa/lno). Ein Linienbus ist am Samstagmorgen in Harrislee bei Flensburg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Einsatzkräfte konnten den durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmten Busfahrer erst nach über einer Stunde befreien, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Schwerverletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die zwei Fahrgäste des Busses wurden ebenfalls leicht verletzt, konnten sich aber vor Ankunft von Feuerwehr und Polizei bereits selbst befreien. Ob ein Krankheitsfall des Fahrers, eine Unaufmerksamkeit oder ein anderer Grund der Auslöser für den Unfall war, sollen die weiteren Ermittlungen der Polizei klären.

© dpa-infocom, dpa:230422-99-408656/2