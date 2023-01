Bei der Messerattacke in Brokstedt starben eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger. Sie besuchten die Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster. Dort ist Bildungsministerin Karin Prien zu Besuch.

Der Schock über den tödlichen Messerangriff in einem Zug von Kiel nach Hamburg sitzt tief in Schleswig-Holstein. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger sind dem Verbrechen in Brokstedt zum Opfer gefallen. Viele Fragen sind auch zwei Tage nach der Tat weiter ungeklärt. Aktuelle Infos und Erkenntnisse im Liveblog.

