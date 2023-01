Furchtbare Szenen spielten sich am Mittwoch am Bahnhof Brokstedt ab: Im Zug von Kiel nach Hamburg wurden zwei Menschen getötet und sieben verletzt. Über das Motiv und die Identität der Opfer ist noch nichts bekannt. Die Suche nach Antworten am Tag nach der Messerattacke läuft. Aktuelle Infos dazu im Liveblog.

