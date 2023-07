﻿Liveblog: Orkan wütet in den Niederlanden und zieht nach Schleswig-Holstein

Sturmwarnung für SH

Deutscher Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Schleswig-Holstein am Mittwoch

Sturmtief „Poly“ erreicht Schleswig-Holstein am Mittwoch, den 5.7.2023 - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert mit einer Warnung vor Orkanböen in SH über den starken Sturm in Schleswig-Holstein. Es wird demnach windig im Norden. Der stürmische Tag und die aktuelle Sturmwarnung im Überblick.