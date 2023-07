Sturmtief „Poly“ hat Schleswig-Holstein erreicht: Im Liveblog erfahren Sie, wie sich der Orkan auswirkt. Welche Züge sind betroffen, welche Bahnstrecken und Straßen gesperrt, wo Bäume entwurzelt? Wo gibt es wetterbedingte Einsätze für Polizei und Feuerwehr? Ein Blick auf die Unwetter-Lage.

Kiel. Es ist stürmisch in Schleswig-Holstein: Sturmtief „Poly“ hat die küstennahen Gebiete erfasst, sagte ein DWD-Meteorologe am frühen Nachmittag. Im Binnenland werde sich der Sturm in den kommenden Stunden verstärken. Eine Unwetterwarnung gilt vorerst bis 20 Uhr.