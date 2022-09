Fachleute erwarten in den kommenden Monaten in Deutschland erneut einen Anstieg der Corona-Infektionen. Wie bereitet sich Schleswig-Holstein darauf vor? Mit welchen neuen Regeln ist zu rechnen? Am Montagnachmittag gibt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) einen Überblick.

So will Schleswig-Holstein durch den Corona-Winter 2022/2023 kommen

Kiel. Schleswig-Holsteins Landesregierung wappnet sich für einen erneuten Anstieg der Corona-Fallzahlen im Herbst und Winter. Am Montagmorgen beriet sich das Kabinett erstmals seit der Sommerpause wieder mit den Mitgliedern der Expertenrunde. Neben Infektionsvirologen und Medizinern sind im Gremium auch Fachleute anderer Wissenschaftsgebiete vertreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Montagnachmittag ist im Landeshaus eine Pressekonferenz anberaumt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will gegen 16 Uhr an der Seite seiner Stellvertreterin, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) über das weitere Vorgehen der Landesregierung in Sachen Corona informieren.

Die Veranstaltung wird um 16 Uhr live gestreamt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesweite Vorschriften in Fernzügen, Kliniken und Praxen

Der Bundestag hatte in der vergangenen Woche Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz beschlossen. Rechtsgrundlagen für die noch verbliebenen Corona-Maßnahmen wären sonst ausgelaufen. Bundesweit vorgeschrieben sind ab dem 1. Oktober Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. Die Länder können in Eigenregie auch in Restaurants und anderen Innenräumen wieder Masken-Vorgaben ergreifen.

Lesen Sie auch

Unterdessen meldet das Statistikamt Nord, dass im vergangenen Jahr deutlich weniger Patientinnen und Patienten in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern vollstationär behandelt wurden als vor Ausbruch der Pandemie: gut 533 000. Das war zwar ein Zuwachs um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor Corona, errechnete man allerdings einen Rückgang von knapp elf Prozent.