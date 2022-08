Das Hamburger Traditionsschiff „Cap San Diego“ macht sich nach einer Stippvisite in Kiel am Donnerstag ab 11 Uhr auf den Rückweg durch den NOK. Um 19 Uhr wird es in Rendsburg erwartet, ehe es Freitag weiter in die Hansestadt geht. Verfolgen Sie die Fahrt nach Rendsburg hier im Liveblog.

Die „Cap San Diego“ am Sartorikai in Kiel, vorn eine SFK-Fähre. Das Traditionsschiff aus Hamburg macht sich am Donnerstag durch den NOK auf die Rückreise.

Kiel/Rendsburg. „Leinen los“ heißt es am Donnerstagvormittag auf der „Cap San Diego“. Der Museumsfrachter aus Hamburg legt um 11 Uhr am Sartorikai in Kiel ab, um über Förde, Nord-Ostsee-Kanal und Elbe zurück in seinen Heimathafen zu fahren. Zwischenstopp auf der Reise ist Rendsburg, wo das Schiff gegen 19 Uhr festmachen soll. KN-online schildert Ihnen in einem Liveblog die schönsten Eindrücke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Liveblog: Die Fahrt der „Cap San Diego“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Tickaroo GmbH, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am Freitag fährt die „Cap San Diego“ ab 11 Uhr von Rendsburg weiter nach Hamburg, wo der Museumsfrachter gegen 21 Uhr an seinem Anleger an der Überseebrücke erwartet wird.