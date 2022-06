Walross von Rügen zurück in der Ostsee: Was über den Besuch bekannt ist

Erstmals wurde am Donnerstag ein Walross an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns gesichtet. Das große, weibliche Tier wollte sich offenbar an einem Rügener Strandabschnitt ausruhen. Wo der Meeressäuger genau war und was das Stralsunder Meeresmuseum nun zum Verbleib des Tieres weiß.