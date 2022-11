Livestream: Das plant die Landesregierung in Sachen Corona

Nach einer Expertenanhörung im Landtag hat die Diskussion um die Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein an Fahrt aufgenommen. Welche Schritte die Landesregierung in Sachen Corona plant, darüber informiert sie am Freitag um 11 Uhr. Verfolgen Sie das Statement hier im Livestream.

Ministerpräsident Daniel Günther und seine Stellvertreterin Monika Heinold informieren am Freitag gemeinsam mit Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (hinten rechts), was die Landesregierung in Sachen Corona plant.

Kiel. Nachdem in der vergangenen Woche namhafte Mediziner der Landespolitik zu einer Neubewertung der Corona-Lage geraten hatten, informiert Schleswig-Holsteins Landesregierung am Freitag über das weitere Vorgehen in Sachen Corona.

Ministerpräsident Daniel Günther und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (beide CDU) sowie die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) treten um 11 Uhr vor die Kameras. Verfolgen Sie das Statement zur Corona-Lage hier im Livestream.

Die Landtagsfraktionen von SSW und FDP hatten Anfang der Woche gefordert, die bestehenden Corona-Maßnahmen zu lockern. Die Koalition aus CDU und Grünen hielt sich nach dem Rat der Experten hingegen alle Türen offen.

In einer Expertenanhörung im Landtag schlugen mehrere renommierte Mediziner in der vergangenen Woche eine Entschärfung von Corona-Schutzmaßnahmen wie Isolations- und Maskenpflicht vor. Zudem appellierten sie an die Selbstverantwortung: Wer Symptome habe, solle zu Hause bleiben.