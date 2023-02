﻿Liveblog zum Fall Brokstedt: Innen- und Rechtsausschuss befragt Vertreter des Bamf

Kerzen und Blumen im Bahnhof Brokstedt: Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg waren am 25.01.2023 zwei junge Menschen getötet und fünf verletzt worden. Die Kieler Behörden hatten das Bamf bereits im Juli 2021 informiert, dass der mutmaßliche Täter Ibrahim A. wiederholt straffällig geworden war.

Kiel. Eine Woche nach der tödlichen Messerattacke bei Brokstedt im Regionalzug von Kiel nach Hamburg befasst sich an diesem Mittwoch auf FDP-Antrag der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags mit den Hintergründen. Erwartet werden neben Innenministerin Sabine Sütterlin-Wack (CDU), Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) und Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) auch der Kieler Ordnungsdezernent Christian Zierau und ein Vertreter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

Die Kieler Behörden hatten das Bamf nach eigenen Angaben bereits im Juli 2021 informiert, dass der mutmaßliche Täter Ibrahim A. wiederholt straffällig geworden war. Ein Widerrufs- und Rücknahmeverfahren, das das Bamf am 19. November 2021 einleitete und das den subsidiären Schutzstatus hätte beenden können, ist nach wie vor nicht abgeschlossen.

Bei der Zugattacke waren am 25. Januar 2023 eine 17-Jährige aus Elmshorn und ein 19-Jähriger aus Brokstedt getötet worden. Fünf Menschen wurden verletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter Ibrahim A. wurde Haftbefehl wegen zweifachen Mordes und versuchten Totschlags in vier Fällen erlassen.

Live: Fall Brokstedt Thema im Innen- und Rechtsausschuss des Landes Schleswig-Holstein

Fall Brokstedt auch Gegenstand einer Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft von Hamburg

Zu der Ausschusssitzung war auch die Justizbehörde der Hansestadt Hamburg eingeladen worden. Staatsrat Holger Schatz verwies jedoch auf Terminschwierigkeiten: Der Gesamtvorgang sei am Mittwoch auch Gegenstand einer Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft. Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) wies Vorwürfe am Umgang ihrer Behörde mit dem Tatverdächtigen bereits zurück. „Wir haben alle Maßnahmen unternommen, die vorgesehen sind“, sagte die Grünen-Politikerin dem NDR „Hamburg Journal“ am Montagabend.

Es sei alles passiert, was laut Resozialisierungsgesetz mit Untersuchungshäftlingen passieren solle. Noch am Tag seiner Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt Billwerder sei der wohnungslose 33-Jährige im Winternotprogramm der Stadt Hamburg angekommen. Es habe zudem eine Perspektivberatung gegeben.

Messerattacke in Brokstedt: A. wenige Tage zuvor aus Untersuchungshaft entlassen

A. war erst wenige Tage vor der Messerattacke in Brokstedt nach einjähriger Untersuchungshaft aus der Hamburger Justizvollzugsanstalt Billwerder entlassen worden, wo er wegen eines Gewaltdelikts – ebenfalls mit einem Messer – einsaß. Der 33-Jährige war zwar zu einem Jahr Haft verurteilt worden und saß auch ein Jahr in Haft. Da aber das Urteil nicht rechtskräftig war, galt die Zeit offiziell als Untersuchungs- und nicht als Strafhaft.

Er hatte am Vormittag der Tat zwischen 10 und 11 Uhr in der Kieler Zuwanderungsbehörde seinen Aufenthaltstitel verlängern wollen. Aufgrund des ungeklärten Aufenthaltsortes hatte man ihn dort an die Obdachlosenhilfe und an das Einwohnermeldeamt verwiesen. Dort war er nicht erschienen, sondern stattdessen in den Zug zurück nach Hamburg gestiegen.