﻿Live-Blog: Aktuelle Infos zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein

Kiel. Bei der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein stehen die Gemeindevertretungen und Kreistage im Fokus: Rund 2,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren sind am Sonntag, 14. Mai 2023, aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wir berichten am Wahltag live über den Ausgang der Kommunalwahl SH.

Darum geht es bei der Kommunalwahl SH

Etwa 13000 Mandate sind bei der Kommunalwahl SH zu vergeben. Die Kandidaten treten in rund 1080 kreisangehörigen Gemeinden, in den vier kreisfreien Städten und in den elf Kreisen an.

In den 27 Kleinstgemeinden mit bis zu 70 Einwohnerinnen und Einwohnern wird keine Gemeindevertretung gewählt. Dort entscheidet die aus den Bürgern des Ortes bestehende Gemeindeversammlung. Eine Fünf-Prozent-Sperrklausel gibt es nicht. Auch EU-Ausländer dürfen wählen und gewählt werden.

Live-Blog: Kommunalwahl in Schleswig-Holstein – aktuelle Infos

Wie läuft die Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein aktuell? Wir berichten am Wahltag, 14. Mai 2023, live von den Gemeinde- und Kreistagswahlen.

Dabei können Sie entscheiden: Wollen Sie einen Überblick über alle Entscheidungen? Dann sind Sie hier richtig. Ansonsten bieten wir Ihnen noch Liveblogs zur Wahl in unserer Region an:

Ab 18 Uhr erfahren Sie hier, wie die Auszählung der Kommualwahl 2023 in Schleswig-Holstein läuft und erste Reaktionen darauf. Aktuelle Kommunalwahl-Ergebnisse präsentieren wir Ihnen in gesonderten Artikeln (siehe weiter unten).

Kommunalwahl SH 2023: Ergebnisse

CDU will bei Kommunalwahl in Schleswig-Holstein erneut stärkste Partei werden

Zuletzt wurden die Gemeindevertretungen und Kreistage in SH vor fünf Jahren gewählt. Damals lag die CDU bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein mit 35,1 Prozent klar vor SPD (23,3 Prozent) und Grünen (16,5 Prozent). Die FDP kam auf 6,7 Prozent, der SSW auf 2,3 Prozent.

Ministerpräsident Daniel Günther hat deshalb für die CDU bei der Kommunalwahl 2023 in SH das Ziel verkündet, am 14. Mai 2023 landesweit mit Abstand stärkste Partei im Land zu werden. Die Grünen wollen wie zur Landtagswahl im vergangenen Jahr Platz zwei erreichen. Die FDP möchte diesmal besser abschneiden. Der SSW möchte ebenfalls zulegen.