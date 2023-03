﻿Super-Streik-Montag: Droht Verkehrschaos in Schleswig-Holstein und Hamburg?

Zum Wochenstart wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi den Verkehr lahmlegen. Züge, Busse, Flugzeuge, Schiffe, Autobahnen sind vom Streik betroffen. Droht ein Verkehrschaos in Schleswig-Holstein, Kiel, Hamburg? Wir berichten hier im Liveblog zum Super-Streik-Tag am 27. März.

Mega-Streik am 27.03. in SH – In Kiel ist im Nah- und Fernverkehr am Montag, 27. März 2023, wegen der bundesweiten Streiks, mit Zugausfällen zu rechnen. Droht jetzt ein großes Verkehrschaos in Schleswig-Holstein und Hamburg am Super-Streik-Montag?

Kiel/Hamburg. Nah- und Fernverkehr bei der Bahn, S-Bahnen, Busse, Flugzeuge, Schiffe und Autobahntunnel – am diesem Montag setzen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi auf volle Eskalation. Der Verkehr soll in weiten Teilen, durch einen Super-Streik, in Deutschland still stehen. Der bundesweite Streik am 27.03 betrifft auch den Norden. Droht jetzt, wegen dem Super-Streik-Montag, ein Verkehrschaos in Schleswig-Holstein und Hamburg?

Die gute Nachricht zum Streik am 27.03. in Schleswig-Holstein vorweg: Busse der KVG in Kiel und von der Autokraft sind von der Arbeitsniederlegung nicht betroffen. Ebenfalls nicht streiken werden weitere Mitglieder des Omnibus Verband Nord (OVN), dem mehr als 90 Omnibusunternehmen angehören.

Doch wie sieht es am großen Streiktag am Montag im Nah- und Fernverkehr in Kiel und Schleswig-Holstein aus? Fahren Züge in SH, trotz Bahnstreik am 27.03.? Sind die Straßen am Streik-Montag voller als sonst? Ist der Elbtunnel am Super-Streik-Tag frei? Kommt es bei der Schifffahrt und den NOK-Fähren am Streik-Montag im Nord-Ostsee-Kanal zu einem Stillstand? Wir berichten hier im Liveblog zum Streik-Tag am Montag von der aktuellen Lage in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Live: Streik in SH am 23.07. – aktuelle Infos

Wann beginnt am Montag der Mega-Streik im Verkehr?

Die Streiks im Verkehr beginnen den Angaben zufolge zum Teil bereits in der Nacht zu Montag und dauern in einzelnen Betrieben bis Dienstag an.

Warum gibt es den Super-Streik-Tag am 27. März in Deutschland?

Aus Sicht der Gewerkschaften zeigen die Arbeitgeber in mehreren Tarifrunden zu wenig Bewegung. Mit der Großaktion der bundesweiten Arbeitsniederlegung am Montag, einem Großstreik am 27. März, lassen sie pünktlich zur dritten Tarif-Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst die Muskeln spielen. Für die 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen verlangen Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr Gehalt im Monat. Die EVG kämpft derweil mit mehreren Unternehmen um mehr Geld - besonders im Blick: die Deutsche Bahn.

Die Arbeitgeber bieten bisher schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. Die dritte Verhandlungsrunde für Bund und Kommunen beginnt am Montag, 27. März, in Potsdam.

Bleibt ein Mega-Streik dieses Ausmaßes einmalig?

Das ist offen. Die Gewerkschaften zeigen sich äußerst entschlossen. „Wir können streiken“, betonte Verdi-Chef Frank Werneke. Tarifexperte Schulten erwartet aber derzeit eher, dass der gemeinsame Mega-Streik-Tag „erst einmal eine punktuelle Aktion“ bleibt, wie der Forscher des Instituts WSI der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sagt. Schließlich gebe es keine gemeinsame Planungsinstanz bei verschiedenen Gewerkschaften.

Wie reagieren die Arbeitgeber auf die Ankündigungen zum Streik?

Mit heftiger Kritik reagieren die Arbeitgeber auf die Ankündigung zum Streik: „Nicht ok“ ist die massive Ankündigung für die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge. Sie argumentiert, dass ein Ergebnis schließlich in der dritten Runde am Montag in Potsdam gefunden werden könne. Auch Bahn-Personalvorstand Seiler forderte „eine zügige Lösung“ statt eines großen Warnstreiks, bundesweit.