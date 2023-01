﻿Warum das LNG-Terminalschiff Brunsbüttel schon wieder verlassen muss

Eben erst in Brunsbüttel angekommen, muss das neue LNG-Terminalschiff schon wieder den Liegeplatz räumen. Die „Hoegh Gannet“ wird zum Wochenanfang auf eine Warteposition in der Nordsee bei Helgoland fahren. Und schon jetzt steht fest: Bei dem einen Schiffs-Hopping wird es nicht bleiben.

Das LNG-Terminalschiff „Hoegh Gannet“ beim Erstanlauf am Freitag am Liegeplatz in Brunsbüttel. Der Gasanschluss blieb erst mal untätig.

Brunsbüttel. Der große Empfang für die „Hoegh Gannet“ in Brunsbüttel ist gerade drei Tage her, da muss die Besatzung ihr Schiff schon wieder seeklar machen. Anfang dieser Woche soll das schwimmende LNG-Terminal eine Ankerposition in der Nordsee ansteuern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir brauchen den Liegeplatz noch für ein anderes Schiff, deshalb wird die ’Hoegh Gannet’ vorübergehend auf eine Position in der Nordsee fahren“, sagt Frank Schnabel, Geschäftsführer von Brunsbüttel-Ports. Die Kaikante des Elbehafens ist nur 1095 Meter lang. Um dort gleichzeitig Rohöl, Propangas, Erdgas, Kupferkonzentrat und Baustoffe umzuschlagen, ist zumindest in den nächsten Wochen „Schiffs-Hopping“ erforderlich.

LNG-Terminal in Brunsbüttel: Kaianlage verlängern, Jetty bauen

Es werde mit Hochdruck an einer Lösung am Gefahrgut-Liegeplatz in Brunsbüttel gearbeitet, so Schnabel. Unter anderem soll in der nächsten Phase, im Februar, der Liegeplatz so angepasst werden, dass die 294 Meter lange „Hoegh Gannet“ zusammen mit den etwa 200 bis 250 Meter langen Rohöltankern an die Kaianlage und die Anschlüsse passt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem soll der Bau einer großen Steganlage, auch Jetty genannt, der „Hoegh Gannet“ als dauerhafter Liegeplatz im Westen der jetzigen Kaianlage dienen. Dieses Jetty soll im Herbst fertig sein. Bis dahin kann es immer mal wieder zum Schiffs-Hopping kommen.

LNG-Terminal „Hoegh Gannet“ muss dem Tanker „Lancing“ Platz machen

In dieser Woche muss das LNG-Terminal „Hoegh Gannet“ erstmals Platz machen. Denn der Gefahrgutliegeplatz mit den beiden Rohölanschlüssen wird für den Tanker „Lancing“ benötigt. Der Koloss liegt bereits seit Freitag in Warteposition vor Helgoland. Der 100 000-Tonner hat Rohöl aus Schottland für die Raffinerie Heide an Bord.

Das Entladen dürfte zwei bis drei Tage dauern – anschließend kehrt das schwimmende LNG-Terminal wieder nach Brunsbüttel zurück. Für diese Manöver müssen in Brunsbüttel entsprechend starke Schlepper vorgehalten werden. Sie sind im Elbehafen immer auf Stand-by. Im Fahrwasser ist außerdem ein Schlepper als Wachschiff rund um die Uhr präsent.

„Hoegh Gannet“ war noch nicht an Gasleitung angebunden

Mit der Rückkehr der "Hoegh Gannet" wird es eine weitere Premiere geben: Beim ersten Anlauf des schwimmenden LNG-Terminals wurde nur der Liegeplatz getestet. Deshalb war am Freitag, als die Polit-Prominenz in Brunsbüttel auflief, die neue Gasleitung auch noch nicht mit dem schwimmenden Terminal verbunden. "Das kommt dann erst im nächsten Schritt", so Schnabel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang Februar wird die erste Ladung mit 137 000 Kubikmetern Flüssigerdgas mit einem Tanker aus Abu Dhabi erwartet. Der Umschlag von dem arabischen Transporttanker in die „Hoegh Gannet“ soll am Liegeplatz in Brunsbüttel erfolgen. Die Tanks der „Hoegh Gannet“ fassen insgesamt 170 000 Kubikmeter Flüssigerdgas.

Liegeplatz-Splitting in Brunsbüttel: Komplexes Genehmigungsverfahren

Damit das Importterminal für LNG zwischen die anderen Ladungsarten passt, sei etwas gemacht worden, was es so an der deutschen Küste noch nie gab, so Schnabel. Er spricht von einem einzigartigen Liegeplatz-Splitting. Das Genehmigungsverfahren sei sehr komplex gewesen. Der Umschlag von Propangas (LPG) sieht demnach künftig so aus: „Das LPG wird über das schwimmende LNG-Terminal mit einer extra Leitung an Land geleitet. Das ist absolutes Neuland, und wir sind stolz, dass es geklappt hat.“

Bei ihrem Werft-Aufenthalt in Brest war die „Hoegh Gannet“ so umgebaut worden, dass neben ihr nicht nur die LNG-Tanker anlegen können, sondern auch die LPG-Tanker mit Propangas. Für dieses Gas gibt es eine spezielle Leitung, die über das Deck der „Hoegh Gannet“ an den Kai führt.