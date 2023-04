﻿LNG-Terminal in Brunsbüttel ist nach der Probephase am Netz

In Brunsbüttel ist die Einspeisung von Erdgas ins Gasnetz des Landes gestartet worden. Der Probebetrieb lief so erfolgreich, dass am Mittwoch bereits die zweite LNG-Ladung eintraf und in das Terminalschiff „Hoegh Gannet“ umgefüllt wurde.

Der chinesische LNG-Tanker „Gui Ying“ brachte am Mittwoch das erste Flüssigerdgas aus den USA nach Brunsbüttel.

Brunsbüttel. Das LNG-Terminal in Brunsbüttel hat seinen Betrieb aufgenommen. Die erste Tankerladung wurde bereits ins Gasnetz des Landes eingeleitet. In dieser Woche traf jetzt erstmals LNG aus den USA in Schleswig-Holstein ein.

Die Zeiten haben sich geändert. Wenn vor 15 Monaten jemand aus der schleswig-holsteinischen Landesregierung den Vorschlag gemacht hätte, man könnte mit einem chinesischen Gastanker amerikanisches Flüssiggas nach Brunsbüttel bringen, hätte es vermutlich ein politisches Beben gegeben.

Doch von Protest war am Mittwoch in Brunsbüttel keine Spur. Störungsfrei floss das aufbereitete Erdgas (Liquefied Natural Gas/LNG) aus dem chinesischen Gastanker „Gui Ying“ in das Lager- und Terminalschiff „Hoegh Gannet“. Die 295 Meter lange „Gui Ying“ gehört der staatlichen chinesischen Reederei CSSC Shipping.

Frackinggas ist wichtig für die Sicherheit in Deutschland

Am 30. März hat der erst ein Jahr alte Koloss in Cove Point im US-Bundesstaat Maryland LNG an Bord genommen. Bis zum russischen Überfall Russlands auf die Ukraine war das durch Fracking erzeugte Flüssigerdgas aus den USA in Deutschland ein Reizthema.

Am 20. Januar hatten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Landesumweltminister Tobias Goldschmidt (beide Grüne) das schwimmende Terminalschiff „Hoegh Gannet“ persönlich in Empfang genommen.

Zunächst kam LNG aus den Niederlanden und Abu Dhabi. Jetzt ist auch Fracking-LNG aus den USA Teil der Versorgungssicherheit für Deutschland.

„Wir sind in jedem Fall sehr zufrieden mit der Tatsache, dass nun der zweite LNG-Carrier problemlos Brunsbüttel Elbehafen erreicht hat“, so Frank Schnabel, Geschäftsführer der Hafengesellschaft Brunsbüttel Ports, die Partner bei dem LNG-Projekt ist.

Eine Schwierigkeit war die Kombination von Rohöllieferungen für die Raffinerie in Heide und normales Flüssiggas (LPG) für den Nordsee Gas Terminal. Die Tanker müssen die Liegeplätze noch teilen.

Brunsbüttel: Jetzt soll noch ein neuer Anleger gebaut werden

„Das war nicht einfach. Der nun erreichte Meilenstein ist die Phase 1, bevor als nächster Schritt die Genehmigung und der Bau des finalen Liegeplatzes auf den Weg gebracht wird“, so Schnabel. Der Baubeginn für die als „Jetty“ bezeichnete Anlegebrücke soll im Sommer sein, damit zum Jahresende Rohöltanker und LNG- sowie LPG-Tanker mehr Platz im Elbehafen haben.

Wie oft in Zukunft Fracking-LNG aus den USA nach Brunsbüttel kommt, hängt von den Märkten ab. Hauptpartner beim Import ist für RWE aber die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Sie hatte Mitte Februar auch die ersten 137 000 Kubikmeter Flüssigerdgas mit dem Tanker „Ish“ zur „Hoegh Gannet“ gebracht.

Nach der Lieferung von LNG an seinen Bestimmungsort findet die sogenannte Regasifizierung statt, das bedeutet, es wird aus einem flüssigen Zustand wieder in einen gasförmigen Zustand umgewandelt. Auf diese Weise wurden mehr als 82 Millionen Kubikmeter Erdgas erzeugt. RWE und ADNOC haben eine Absichtserklärung über mehrjährige LNG-Lieferungen unterzeichnet.

LNG: Nächster Tanker ist auch schon auf dem Weg

Der nächste LNG-Tanker mit Flüssigerdgas ist von Abu Dhabi bereits auf dem Weg nach Nordeuropa. Wenn der Probebetrieb in den Regelbetrieb übergeht, soll die „Hoegh Gannet“ etwa alle zwei Wochen mit einer Ladung wieder aufgefüllt werden.

Und die Proteste? Es ist ruhig geworden in Brunsbüttel. Beim Ein- und Auslaufen kam der chinesische Tanker sogar ohne Polizeieskorte aus. Als das erste Fracking-Gas anlandete war kein einziger Aktivist mehr zu sehen. Lediglich ein paar Protestplakate stehen an der Kreuzung zur Terminalzufahrt am Elbehafen.

Es sind Anwohner, die ihren Unmut dort wegen der Lärmbelastung und der Lichtverschmutzung zum Ausdruck bringen. Sie fordern den Bau des „Jetty“ in der Nähe des stillgelegten Atomkraftwerks auf dem Ostende des Elbehafens.