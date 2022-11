﻿Brunsbüttel: Im Dezember soll der erste Flüssiggas-Tanker kommen

In Wilhelmshaven ist das erste LNG-Terminal fertiggestellt geworden. Aber auch in Brunsbüttel soll noch zur Weihnacht das erste Flüssiggas fließen.

Kiel. Die Versorgung Deutschlands mit Flüssiggas (LNG) über See nimmt Fahrt auf. In Wilhelmshaven in Niedersachsen wurde jetzt das allererste LNG-Terminal der Bundesrepublik fertiggestellt. Doch das in Brunsbüttel im Bau befindliche Terminal könnte womöglich noch ein paar Tage früher erstes Flüssiggas ins Leitungsnetz des Landes pumpen.