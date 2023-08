﻿Logopädie & Co.: Darum müssen viele Kinder in SH auf Therapieplätze warten

Kiel. Sie können nicht richtig sprechen, keinen Purzelbaum schlagen oder fallen durch emotionale Probleme auf: Immer mehr Kinder im Norden brauchen aufgrund von Entwicklungsstörungen Hilfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast jeder fünfte Schulanfänger ist in Sprachtherapie, meldete die AOK Krankenkasse vor dem Schulstart in Schleswig-Holstein. Anfragen zur Verhaltenstherapie bei Grundschülern haben in Kiel ebenfalls deutlich zugenommen, vor allem während und nach der Pandemie. Doch die Wartezeiten sind lang.

Rund 24500 Mädchen und Jungen in SH hatten 2021 Sprachprobleme

Zu den Entwicklungsproblemen nennt die Barmer Ersatzkasse eigene Zahlen: So wurde bei 13,4 Prozent der Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren in Schleswig-Holstein im Jahr 2021 eine Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache diagnostiziert. Das entspreche rund 24 500 Mädchen und Jungen. 2006 sei knapp ein Drittel weniger Kinder betroffen gewesen. Ähnlich rückläufig werden die motorischen Fähigkeiten eingeschätzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den Ursachen zählen Experten einen steigenden Bewegungsmangel. Inwieweit die Pandemie sich negativ auch auf den Spracherwerb ausgewirkt hat, gilt als unklar. Tanja Weskamp-Nimmergut, Landeschefin des Deutschen Bundesverbands für Logopädie, überraschen die Zahlen nicht. Es gebe ein besseres Bewusstsein für Sprachstörungen. Gleichwohl falle auf: „Die Fähigkeiten zum Erzählen haben nachgelassen, der Wortschatz ist eingeschränkt.“

Kinderarzt Ralf van Heek: Handlungsbedarf deutlich vor der Einschulung

Gute sprachliche Fähigkeiten sind laut Ralf van Heek, Chef des Verbands der Kinder- und Jugendärzte in Schleswig-Holstein, jedoch ein wichtiger Faktor etwa für Integration, Schulerfolg und soziales Miteinander. „Die Sprachentwicklung muss bei Sechsjährigen auf einem adäquaten Stand sein.“ Handlungsbedarf sieht er daher deutlich vor der Einschulung.

Ein Ansatz, den Übergang zur Schule zu verbessern, könne der Vorschlag von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sein, den Sprachentwicklungsstand mit viereinhalb Jahren zu testen. „Der Ansatz ist interessant, weil das Land offenbar Probleme erkannt hat“, so van Heek. „Allerdings möchten wir bei der Lösung gern einbezogen werden, insbesondere in der Diagnostik.“ Ein Test könne zudem nur dann sinnvoll sein, wenn betroffene Kinder eine entsprechende Förderung erhielten. Die Zahl verordneter Sprachtherapien könnte also weiter steigen. Doch schon jetzt stoßen Logopäden an Grenzen. Sechs bis zwölf Monate Wartezeit sei Standard, so Tanja Weskamp-Nimmergut.

Auch bei Ängsten oder Depressionen müssen sich junge Patienten in Geduld üben. „Wir haben Wartezeiten von über sechs Monaten“, so Prof. Wolf-Dieter Gerber von der Ambulanz des Norddeutschen Verbunds für Kinderverhaltenstherapie der Universität Kiel. Der Bedarf sei sehr groß. Nach wie vor gebe es zu wenige Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche. Gesundheitspolitisch, so Gerber, werde sich die Lage nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation in Zukunft noch verschärfen.

KN