In Schleswig-Holstein fallen auch am Dienstag viele Züge aus. Grund ist weiterhin ein hoher Krankenstand beim Personal der Deutschen Bahn sowie ein defektes Stellwerk bei Itzehoe. Diese Bahnverbindungen sind betroffen.

Wegen eines hohen Krankenstandes bei der Deutschen Bahn fallen viele Züge in Schleswig-Holstein derzeit aus.

Lokführer krank: Weiter viele Zugausfälle in Schleswig-Holstein

Kiel. Deswegen fallen seit Montag alle EC- und IC-Verbindungen zwischen Hamburg und Westerland aus. Reisende können laut Bahn auf die Regionalzüge zwischen Hamburg und Itzehoe sowie zwischen Itzehoe und Westerland ausweichen. Gegen Mittag soll der Defekt am Stellwerk behoben sein.

Lesen Sie auch

Neben den krankheitsbedingten Ausfällen gab es am Dienstagvormittag auch aufgrund technischer Probleme Einschränkungen im Bahnverkehr. Arbeiter hatten bei Grünschnittarbeiten entlang der Strecke zwischen Hamburg und Westerland am Montag ein Kabel durchtrennt. Dadurch gibt es eine Störung in einem Stellwerk bei Itzehoe.

Defektes Stellwerk bei Itzehoe sorgt ebenfalls für Zugausfälle

Wie lange die Verbindungen weiterhin nur eingeschränkt bedient werden können, ist laut Deutscher Bahn unklar. „Unser Ziel ist es, schnellstmöglich zum regulären Fahrplan zurückzukehren“, sagte eine Sprecherin am Dienstagvormittag. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Abfahrt online über ihre Reisemöglichkeiten zu informieren.

RE 72 (Flensburg - Kiel Hbf): Ein Ersatzverkehr ist für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus eingerichtet.

RB 75 (Rendsburg - Kiel Hbf) : Ein Ersatzverkehr ist für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus eingerichtet.

RB 76 (Kiel Hbf - Kiel-Oppendorf): Die Bahn rät als Alternative zur Nutzung der Stadtbuslinie 200.

RB 81 (Bad Oldesloe - Hamburg Hbf): Hier ist laut Bahn ein Ersatzverkehr in Planung.

RB 84 (Kiel Hbf - Lübeck Hbf) : Ein Ersatzverkehr ist für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus eingerichtet.

RB 85 (Lübeck Hbf - Neustadt): Ein Ersatzverkehr für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus ist eingerichtet.

RB 86 (Lübeck-Travemünde Strand - Lübeck Hbf): Ein Ersatzverkehr ist für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus eingerichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Folgende Bahnlinien sind von den teilweisen Ausfällen betroffen:

Zugausfälle in Schleswig-Holstein: Sieben Verbindungen betroffen

Allein am Dienstagvormittag strich die Bahn insgesamt mehr als 30 Verbindungen, in den meisten Fällen wurden Busse als Ersatzverkehr eingesetzt. Nach Angaben der Bahn fallen derzeit krankheits- beziehungsweise coronabedingt rund sieben Prozent der Zugkilometer aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Schleswig-Holstein fallen auch am Dienstag viele Züge aus. Grund ist ein hoher Krankenstand bei der Deutschen Bahn, der sich seit vergangenem Donnerstag zugespitzt hat. Von den Ausfällen betroffen sind unter anderem die Regionalbahn 84 von Kiel nach Lübeck und die RB 75 von Rendsburg nach Kiel.