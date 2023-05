﻿Losse-Müller zu Heinolds Haushaltspolitik: „Krasse Täuschung oder krasser Fehler“

Kiel. Freitagmittag lief die Frist ab. Bis 12 Uhr mussten alle Ministerien Kassensturz gemacht und Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) detailliert dargelegt haben, an welchen Stellen sie im laufenden Haushalt sparen wollen. Das Land erwartet empfindliche Steuermindereinnahmen: Insgesamt geht es bei der geplanten ersten Konsolidierung um 120 Millionen Euro. Wie die Vorschläge konkret ausfielen, teilte die Landesregierung vorerst nicht mit. Man werde die „finalen Maßnahmen“ in der kommenden Woche veröffentlichen, sagte eine Regierungssprecherin. Über Pfingsten dürfte also intensiv gerechnet werden.

Heinold hatte nach ihren Angaben „im Schulterschluss“ mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag vergangener Woche eine Haushaltssperre erlassen. Allerdings kam diese auch für manches Kabinettsmitglied überraschend. Massive Kritik aus Opposition und von Kürzungen betroffenen Organisationen folgten, bis Heinold am Mittwoch dieser Woche plötzlich die Reißleine zog und ankündigte, die Sperre bis Ende nächster Woche wieder aufzuheben.

Losse-Müller (SPD) nimmt Ministerpräsident Günther (CDU) in die Pflicht

Grüne und CDU im Schulterschluss? Während die Opposition Zeter und Mordio schreit, ging die CDU-Landtagsfraktion in dieser Woche auf Tauchstation. Auch in der Staatskanzlei herrschte in Sachen Haushaltssperre Totenstille. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) will das dem Ministerpräsidenten nicht länger durchgehen lassen. Er habe Günther einen Brief geschrieben und ihn aufgefordert, sich spätestens am kommenden Freitag im Landtag zu erklären.

„Wenn Günther keine Regierungserklärung hält, dann wissen alle, die ihn gewählt haben, dass er seiner Rolle nicht gewachsen ist“, sagte Losse-Müller am Freitag in Kiel im Vineta-Stadtteilzentrum Gaarden. „Der Vertrauensverlust im Land ist massiv.“ Günther müsse jetzt von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und das Land vor Stillstand bewahren. Gerade in einem sozial schwierigen Stadtteil wie Gaarden sei mit Händen zu greifen, wie wichtig es auch künftig sei, Schleswig-Holstein gesellschaftlich zusammenzuhalten, zu investieren und Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern, statt „in Kürzungsorgien zu verfallen“. Eine „erratische Haushaltspolitik“ mit Kurzschlussreaktionen und blockierten Wegen, wie sie Günther und Heinold derzeit praktizierten, sei das pure Gift.

Im Regierungsviertel kursiert bereits das böse Wort vom Rücktritt

Mit Blick auf die unter Druck geratene Finanzministerin war im Kieler Regierungsviertel hinter vorgehaltener Hand zuletzt sogar das böse Wort vom Rücktritt zu hören. Losse-Müller wollte eine solche Forderung vorerst nicht stellen. Aufgabe der Opposition sei es jetzt, für Verlässlichkeit und Vertrauen zu sorgen. Er sei „kein Fan einer weiteren rhetorischen Eskalation“. Heinold habe am kommenden Dienstag im Finanzausschuss jede Gelegenheit zu erklären, was da eigentlich wirklich passiert sei. Wobei es eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen gebe. Szenario 1: Die Haushaltssperre war schon vor der Kommunalwahl am 14. Mai vorbereitet. „Das wäre dann eine krasse Täuschung der Wählerinnen und Wähler“, sagte der SPD-Fraktionschef. Szenario 2: Die am 16. Mai verhängte Haushaltssperre wurde binnen zwei Tagen im Hauruckverfahren entwickelt. Losse-Müller: „Das wäre dann ein krasser handwerklicher Fehler. Heinold muss erklären, was sie für eine Finanzministerin ist.“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner, von 2003 bis 2005 Finanzminister in Schleswig-Holstein, vermutet einen politischen Hintergrund. Konflikte im Kabinett würden durch eine Haushaltssperre erstmal ausgesetzt, weil fast alles haushaltsrelevant sei. Eine Haushaltssperre zu verhängen, komme bei Finanzministern schon einmal vor. „Das habe ich auch getan.“ Allerdings sei der Zweck eines solchen Vorgehens, Haushaltsmittel einzusparen. „Und das ist natürlich nicht in einer Woche erledigt.“

