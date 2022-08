Kiel. Kalt duschen, nicht mehr in die Sauna gehen und im Badezimmer den Waschlappen verwenden? Was für ein Quatsch, sagt Thomas Losse-Müller. Es sei doch vollkommen absurd, wenn sich Spitzenpolitiker in Land und Bund zu Fragen der Körperhygiene äußerten, bloß um konkrete Politik zu ersetzen. Am Montag präsentierte der Oppositionsführer Vorschläge, mit denen die SPD-Landtagsfraktion den sozialen Zusammenhalt in Schleswig-Holstein sichern will.

Menschen mit geringem Einkommen, so sieht es ein Antrag für die Landtagssitzung kommende Woche vor, müssten angesichts dramatisch steigender Energiekosten mit einem 100-Millionen-Euro-Paket entlastet werden. Das Geld soll aus dem Notkredit zur Abfederung der finanziellen Herausforderungen verwendet werden, die sich aus den Folgen des Ukraine-Kriegs ergeben.

Losse-Müller: Ab Oktober stoßen Haushalte mit geringem Einkommen an ihre Grenzen

„Spätestens ab Oktober werden vor allem Haushalte mit geringem Einkommen an ihre finanziellen Grenzen stoßen“, sagte Losse-Müller mit Blick auf die Gaspreise. „Gerade diese Menschen brauchen unsere besondere Unterstützung.“ Die SPD setze auf einen Dreiklang aus Entlastungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, Stärkung von Kommunen und Energieversorgern sowie Anreizen bei Energieeinsparungen.

Mit 50 Millionen Euro solle das Land Härtefallfonds kofinanzieren, um Menschen in besonderen Notlagen zu unterstützen. 30 Millionen sollten verwendet werden, um im Schulterschluss mit dem Handwerk praktische Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Losse-Müller nannte als Beispiel hydraulische Abgleiche, die schnell bis zu 1000 Euro kosten könnten. Besonders belastete Haushalte, die sich das nicht leisten könnten, seien zu unterstützen.

Losse-Müller: Vom Recht auf Wohngeld wissen viele gar nicht

Mit zehn Millionen Euro sollen in Städten und Gemeinden, bei Wohnungsbaugesellschaften und Energieversorgern Teams unterstützt werden, um Menschen mit Zahlungsproblemen zu beraten. Fünf Millionen Euro sollten in die Verbraucher- und Schuldnerberatungen fließen, und mit weiteren fünf Millionen Euro solle das Land eine Informationskampagne auflegen: Vom Recht auf Wohngeld, das jeweils zur Hälfte von Bund und Land gewährt wird, wüssten noch immer viel zu wenige. Derzeit beziehen nach Angaben der SPD etwa 26 000 Menschen im Norden Wohngeld. Nach Einschätzung der Fraktion könnten es schon heute 100 000 Menschen mehr sein. Anspruchsberechtigt wären sie – nur würden viele aus Unwissenheit keines beantragen.

„Wohngeld ist eine echte Unterstützung für Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, bei denen das Geld aber am Ende nicht reicht“, sagte der SPD-Fraktionschef. Gäbe es 100 000 Empfänger mehr, könnte das nach SPD-Berechnungen jährliche Mehrausgaben von 240 Millionen Euro bedeuten, von denen je 120 Millionen auf das Land und den Bund entfielen. Im Landesetat 2022 sind bisher 64 Millionen Euro für das Wohngeld vorgesehen. Zugleich verwies Losse-Müller auf vorhandene 600 Millionen Euro Steuermehreinnahmen. „Um die Finanzierbarkeit unserer Forderungen machen wir uns keine Sorgen. Beunruhigend finden wir vielmehr, dass die Landesregierung so aus dem Tritt geraten ist.“

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Stellvertreterin, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), hatten sich am Montag im Rahmen einer Kabinettsklausur in Bad Segeberg auf einen Energiegipfel verständigt. Dieser soll Anfang September stattfinden. Losse-Müller hat dafür kaum mehr als ein müdes Lächeln übrig. Gerade habe Heinold doch angekündigt, den Corona-Notkredit um zwei Milliarden Euro zu reduzieren. „Die Landesregierung muss jetzt darlegen, wie sie die notwendigen Investitionen in Wärmenetze, öffentlichen Nahverkehr, Ladeinfrastruktur oder Wasserstoffindustrie stemmen will“, sagte er. „Offensichtlich hält die Landesregierung es auch nicht für notwendig, diese Mittel für eine Entlastung der Geldbeutel der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner in der Energiekrise zu nutzen.“ Das sei planlos.