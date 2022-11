﻿Zwei Verletzte bei Unfall auf der A1 in Lübeck: Fahrerin war alkoholisiert

Leitende Hebamme spricht über Probleme in der Geburtshilfe

In „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ sprechen Rieke Beckwermert und Steffen Müller mit Expertinnen und Experten aus der Region über aktuelle gesundheitliche Themen. In Folge 7 erklärt Martina Piol, Leitende Hebamme am Städtischen Krankenhaus Kiel, warum immer mehr Geburtsstationen schließen und was werdende Eltern bei der schwierigen Suche nach einer Hebamme beachten müssen.