﻿Sensationsfund: Erste Teile des Schiffswracks aus der Trave geborgen

Lübeck. Im Sommer 2022 war der Sensationsfund, ein Handelsschiff aus der Hansezeit, gemacht worden. Lange überlegte man bei der Stadt, wie das Schiff geborgen werden könnte. Seit Ende Mai ist nun das Arbeitsschiff „Perun“ der polnischen Firma Archcom samt Besatzung in Lübeck. Seit Montagmorgen hat die Bergung begonnen. Sie soll Ende August abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro.

Archcom arbeitet mit einem fast 34 Meter langen und sieben Meter breiten Arbeitsschiff, das Platz für einen Hydraulikkran und zwei Container hat, mit einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug und einem Unterwassersauger. Es ist 10.30 Uhr, als ein Taucher von Bord geht, um auf den Travegrund zu tauchen. Seine Aufgabe: In elf Metern Tiefe soll er eine Schlinge um ein Fass – Teil der Ladung des Handeslschiffes aus dem 17. Jahrhundert – legen, damit es vorsichtig via Kran an Land gehoben werden kann.

Die Form ist noch gut zu erkennen, der Inhalt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht mehr vorhanden: Das erste Fass aus dem Schiffswrack. © Quelle: Lutz Roeßler

Gegen 10.45 Uhr war es soweit: Der Kran brachte, gesichert mit grünen Gurten, ein Fass, das vorsichtig an Deck der „Perun“ abgelegt wurde. Der Taucher blieb weiter auf dem Grund der Trave, um weitere Teile zu bergen. Die LN berichten im Laufe des Tages weiter ausführlich über die Bergung.