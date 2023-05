﻿Delfin-Watching in Travemünde: Warum mag „Delle“ das Lotsenboot so gern?

Travemünde. Der Hype um „Delle“ nimmt nicht ab – im Gegenteil: Fast täglich kommen Hunderte Besucher mit ihren Kameras nach Travemünde und gehen einem neuen Hobby nach, das das Seebad derzeit exklusiv in der Lübecker Bucht bietet: Delfin-Watching. Vor dem Bug großer Pötte zeigt „Delle“ seine Sprungkünste, die Priwall-Fähre und auch ein Boot der Wasserschutzpolizei hat der Delfin schon begleitet. Doch ein Schiff scheint der große Tümmler besonders gern zu mögen: Egal ob es fährt oder steht – „Delle“ weicht dem orangefarbenen Lotsenboot im Hafen von Travemünde nicht von der Seite.

Das Lotsenboot als sicherer Schlafplatz für „Delle“?

Eine Antwort darauf, warum „Delle“ gerade das leuchtend-orangefarbene Lotsenboot als seine neue Heimat in Travemünde auserkoren hat, gibt Jesper Andersen. Niemand kennt den Delfin besser, immerhin hat der Däne fast jeden Tag Zeit mit „Delle“ auf dem Wasser verbracht, als der große Tümmler noch im dänischen Svendborg heimisch war und gern der Fähre nach Ærø nachgeschwommen ist. Andersen war letztens auch in Travemünde, um „Delle“ wiederzusehen. Als er mit seinem orangefarbenen SUP-Board ins Wasser gegangen ist, hat es nicht lange gedauert, bis „Delle“ zu ihm gekommen ist – der Delfin hat Jesper Andersen wiedererkannt.

Hunderte Besucher verfolgten am Wochenende (6./7. Mai) in Travemünde, wie „Delle“ meterhoch aus dem Wasser gesprungen ist. © Quelle: Rüdiger Arp

Dass es an der Farbe Orange liegt, die „Delle“ anzieht – immerhin sind das Lotsenboot und das SUP-Board von Andersen orangefarben –, kann ausgeschlossen werden: Delfine sind farbenblind und sehen nur grau. „Für mich sieht es so aus, als hätte ,Delle’ an dem Lotsenboot seinen Ruheplatz gefunden“, sagt Andersen. „Bei uns war es ein großer Betonklotz, an dem er sich wohlfühlte.“ Die Erklärung von Andersen: „Wenn er an dem Boot liegt und sich ausruht, muss er sich nur in eine Richtung wachhalten, um zu sehen, ob Gefahr kommt. Denn Delfine schlafen nur mit einer Gehirnhälfte und halten während des Schlafens weiter Ausschau nach Gefahr.“

„Solitärdelfine wie ,Delle’ entwickeln eine Objektfixierung“

Laut Ulrich Karlowski, Diplom-Biologe von der Deutschen Stiftung Meeresschutz, ist es wissenschaftlich nicht eindeutig erforscht, warum sich Delfine, die allein unterwegs sind, ein Zuhause wie einen Betonklotz oder ein Lotsenboot suchen. „Aber es muss ein akustisches Signal sein, was die Delfine mögen“, sagt Karlowski.

Besonders bei Solitärdelfinen, also Tieren, die sich von ihren Schulen abgesetzt haben und allein leben, ist das Verhalten aber nichts Besonderes. „Solitärdelfine wie ,Delle’ entwickeln eine Objektfixierung. Das ist ganz normal, das sieht man häufiger. ,Sandy’ hat sich beispielsweise eine Boje gesucht, die ihr Zuhause wurde“, sagt Karlowski, der über den Delfin „Sandy“ spricht, der erstmals im Februar 2020 in der Eckernförder Bucht gesehen wurde. „Und bei ,Delle’ scheint es das Lotsenboot zu sein.“

In Travemünde halten regelmäßig Besucher Ausschau nach dem neuen Star aus Travemünde, dem Delfin „Delle“. © Quelle: Nick Vogler

Delfin-Experte: „,Delle’ muss weg aus Travemünde“

So schön der Anblick des großen Tümmlers im Hafen von Travemünde auch für Besucher sein mag – Karlowski hält „Delles“ neues Zuhause für extrem gefährlich. „Es ist einfach zu viel Verkehr auf dem Wasser in Travemünde, es ist dort zu gefährlich für ,Delle’“, sagt Karlowski. „Und der touristische Ansturm an der Wasserkante ist okay für ,Delle’, aber was passiert, wenn die ersten Neugierigen mit dem Boot zu ,Delle’ fahren?“

Karlowski möchte nicht, dass „Delle“ ein ähnlich tragisches Ende findet wie „Sandy“. Der Delfin wurde im August 2021 von einem Taucher leblos auf dem Meeresgrund in der Eckernförder Bucht gefunden – direkt unter seiner Boje. „Wenn ,Delle’ schon Schiffe so gern mag, dann wäre es besser, wenn er wieder zurück nach Svendborg schwimmen würde. Da ist wenigstens nicht so viel los wie in Travemünde.“

„Delle“ liebt große Pötte – das ist aber auch gefährlich für den Delfin. © Quelle: Michael Sprengel/DPA

Däne macht Lesung über „Delle“ in Travemünde

Das würde Jesper Andersen sicher gefallen. Aber solange „Delle“ nicht von allein nach Svendborg kommt, muss Andersen eben nach Travemünde kommen, um seinen Freund zu sehen. „Ich komme am 20. Mai nach Travemünde und halte im Restaurant Marina einen Vortrag über ,Delle’. Um 18.30 Uhr geht es los“, sagt Andersen, der das Buch „Delle – eine wilde Freundschaft“ geschrieben hat und nun überlegt, das Buch ins Deutsche zu übersetzen. „Dabei geht es natürlich um meine Erlebnisse mit ,Delle’, über Delfine im Allgemeinen und auch besonders darum, was wir in Svendborg getan haben, um ,Delle’ zu schützen.“