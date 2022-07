Ein elfjähriger Lübecker ließ am Sonnabend, 9. Juli, das Auto seiner Mutter an – und beschädigte insgesamt vier am Straßenrand geparkte Wagen. Verletzt wurde niemand.

Moisling. Im Rumpelstilzchenweg in Moisling setzte sich am Sonnabend, 9. Juli, ein elfjähriger Junge in den am Straßenrand geparkten Toyota Corolla seiner Mutter und startete das Auto. Da nahm nach Zeugenaussagen das Unglück seinen Lauf, denn der junge Mann fuhr in der Parklücke vor und zurück – und beschädigte vier andere Autos. Seine Mutter machte gegenüber der Polizei zunächst falsche Angaben zum angeblichen Unfallfahrer.

Der Junge startete den Toyota um 18.55 Uhr – und fuhr in beide Richtungen, was nach vorne zu einem Domino-Effekt mit drei beschädigten Autos führte. Nach hinten wurde ein Pkw in Mitleidenschaft gezogen – plus natürlich der Corolla seiner Mutter. Personen, so Polizeisprecher Christoph Münzel, „wurden weder verletzt noch gefährdet.“ Der junge Bruchpilot verschwand noch vor dem Eintreffen der Polizei in einem nahegelegenen Wohnhaus.

Mutter macht zunächst falsche Angaben

Nachdem ein Streifenwagen des 4. Polizeirevieres Lübeck eingetroffen war, teilte die Mutter des Elfjährigen den Beamten zunächst mit, dass sie selbst den Unfall verursacht habe. Kurze Zeit später änderte sie jedoch ihre Aussage und gab an, dass sie ihren Sohn mit dem Fahrzeugschlüssel alleine zum Auto geschickt hatte, um von dort Sachen zu holen. Warum der Junge das Auto gestartet hatte, konnte die Polizei nicht in Erfahrung bringen.

Wer kommt für den Schaden auf?

Da der Elfjährige noch nicht strafmündig ist, wird es gegen ihn keine strafrechtlichen Ermittlungen geben. Münzel: „Was bleibt, ist die versicherungsrechtliche Regelung der entstandenen Schäden.“ Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens steht zurzeit noch nicht fest.