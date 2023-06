Von Lkw eingeklemmt: Frau stirbt in Lübeck bei tragischem Rangierunfall

Lübeck. Furchtbares Unglück in einer Grundstücksauffahrt in St. Jürgen: Am vergangenen Freitag, 2. Juni, kam es beim Rangieren mit einem Lkw zu einem Unfall. Dabei wurde eine 74-jährige Lübeckerin so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen erlag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Stefan Muhtz, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck, mitteilt, fuhr ein 60-Jähriger am frühen Abend rückwärts mit einem Lkw (zulässiges Gesamtgewicht 3,5 Tonnen) auf eine gemeinsam genutzte Grundstückeinfahrt zweier Häuser. Eine 74-jährige Anwohnerin sei anscheinend vom Fahrer unbemerkt hinter das Fahrzeug getreten, um diesen vermutlich einweisen zu wollen, schildert Muhtz die bisherigen Erkenntnisse. „Dabei kam sie zwischen den Lkw und einem in der Auffahrt abgestellten Pkw VW Golf und wurde eingeklemmt.“

Unfall in Lübeck: Reanimation blieb erfolglos

Trotz der sofortigen Reanimation sei die Lübeckerin noch am Unfallort gestorben. Besonders tragisch: Die beiden Beteiligten waren laut Polizei miteinander verwandt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unfallaufnahme erfolgte laut Muhtz durch das 4. Polizeirevier Lübeck. Die Staatsanwaltschaft Lübeck sei eingebunden worden. „Ein Sachverständiger ist für die Ermittlungen des Unfallherganges beauftragt worden und die Angehörigen werden seelsorgerisch betreut.“