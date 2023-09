War es Mord?

Polizisten sperren am Tatort in der Lübecker Mühlenstraße den Bürgersteig mit Flatterband ab.

Eine 55-jährige Frau ist am Donnerstagsnachmittag in ihrer Wohnung in der Lübecker Innenstadt getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist offenbar ihr Sohn. Bereits am Vormittag war die Polizei zu dem Haus in der Mühlenstraße gerufen worden.

