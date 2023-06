﻿Die Freie Dorfschule in Lübeck hat den Betrieb eingestellt

Nach Gerichtsbeschluss

Kontrolle am Montagmorgen: Schulrat Stefan Beeg stand bei der Freien Dorfschule vor verschlossener Tür.

Das Land hat am Montagmorgen erneut die Freie Dorfschule in Lübeck kontrolliert. Das Ergebnis: Die Einrichtung an der Morier Straße hat den Unterricht wie vom Gericht beschlossen eingestellt. Allerdings liegen vor dem Oberverwaltungsgericht bereits Beschwerden vor.

