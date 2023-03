Lübeck: Fünfjährige ruft Rettungswagen aus Sorge um ihre Mutter

SPD und FDP treten zur Kommunalwahl 2023 in Großenaspe als neue Wählergemeinschaft an

In Großenaspe kündigt sich ein deutlicher Wandel in der Ortspolitik an. SPD und FDP werden am 14. Mai zur Kommunalwahl nicht mehr antreten. Stattdessen bilden sie die neue Wählergemeinschaft AWG, die gegen CDU und BfB antritt. Sie wollen ein bisschen piksen, sagt AWG-Kandidat Friedrich-Karl Ulrich.