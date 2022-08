Angelblei in der Ostsee: Mögliche Verbote nach brisanter Studie

Das Umweltbundesamt hat an Angelhotspots in der Ostsee nach Angelmüll tauchen lassen und die Ergebnisse in einem brisanten Papier zusammengefasst. Welche Stoffe und Köder als problematisch eingestuft und nun untersagt werden könnten.