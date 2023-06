Stau

Protest vor dem Holstentor: Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben sich am 15. Juni am Holstentorplatz in Lübeck festgeklebt. Der Verkehr staute bis in die Possehl- und Wallstraße. Gegen 17 Uhr rollte der Verkehr wieder.

