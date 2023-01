Bei einem Unfall mit einem Linienbus wurde ein 30-jähriger Lübecker am Mittwochnachmittag, 11. Januar, schwer verletzt. Das ist passiert.

Hier ereignete sich am Mittwochnachmittag der Unfall mit einem Linienbus, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Unfall mit Linienbus am Lübecker Zob: Fußgänger schwer verletzt

St. Lorenz Süd. Der Unfall zwischen Linienbus und Fußgänger ereignete sich am Mittwoch, 11. Januar, um 16.49 Uhr auf dem Gelände des Zentralen Omnibusbahnhofes (Zob) in Lübeck. Dabei wurde ein 30-jähriger Lübecker schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Mann lief hinter Baucontainer hervor

Nach Polizeiangaben fuhr der Linienbus vom Lindenplatz kommend nach rechts auf den Busbahnhof und im weiteren Verlauf rechtsherum in Richtung Kreuzweg. Auf Höhe einer Baustelle lief plötzlich der 30-jährige Lübecker hinter einem Baucontainer hervor und stieß mit der vorderen rechten Fahrzeugecke des Busses zusammen. Er schleuderte zurück und blieb schwer verletzt liegen.

Seitenscheibe des Busses zerbarst

Nach einer Erstversorgung musste der Lübecker zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht. Der 53-jährige Busfahrer sowie seine Fahrgäste blieben unverletzt. Am Linienbus barst allerdings durch die Wucht des Aufpralls eine Seitenscheibe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

