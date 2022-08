In Lübeck ist ein Streit um ein Handy komplett aus dem Ruder gelaufen. Ein Mann wurde dabei mit einer Machete angegriffen – und schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Lübeck. Am späten Donnerstagnachmittag (18. August) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern im Lübecker Stadtteil St. Jürgen. In der Folge griff einer der Beiden den Anderen mit einer Machete an und verletzte diesen schwer im Gesicht.

Doch was war zuvor passiert? „Es war 16.30 Uhr, als sich ein 44-jähriger Lübecker zur Wohnanschrift einer 57-jährigen begab. Dort vermutete der Mann den 53-jährigen Lebensgefährten der Wohnungsnehmerin“, sagt Lübecks Polizeisprecher Maik Seidel. Dieser sollte noch ein Handy des jüngeren Mannes besitzen, das er zur Herausgabe forderte.