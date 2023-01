﻿Marien-Krankenhaus in Lübeck soll noch in diesem Jahr verlegt werden

Kultur leben am 19. Januar- mit Tipps und Terminen

Schillers Drama „Kabale und Liebe“ hat sich in der prallen Inszenierung von Daniel Karasek nicht nur als Sommertheater, sondern auch indoor bewährt, am Wochenende steht mit Jacques Offenbachs Operette „Pariser Leben“ bereits die nächste populäre Premiere am Theater an. Aber es gibt auch noch viele andere Verlockungen der Kultur ...