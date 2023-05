﻿Ministerium schließt Freie Dorfschule Lübeck – Leiterin wehrt sich

Kiel. Nur zwei Lehrer vor Ort, nicht mal die Hälfte der Schüler anwesend: Wegen dieser Vorwürfe hat das Bildungsministerium die Ersatzschulgenehmigung der Freien Dorfschule Lübeck widerrufen. Die Schulleitung wehrt sich: Das Ministerium stütze sich auf falsche Angaben.

Die Schule war 2015 als Schule mit „waldorfnahem Dorfschulkonzept“ gegründet worden. Wie das Bildungsministerium Schleswig-Holstein am Montagmorgen, 22. Mai, mitteilt, habe es seit Beginn des Schuljahres 2022/23 immer mehr Hinweise gegeben, „dass bei der Freien Dorfschule Lübeck gravierende Defizite im Schulbetrieb bestehen könnten“. Daher habe es im Februar und März unangekündigte örtliche Schulprüfungen gegeben. Von den 55 Schülerinnen und Schülern, die die Schule monatlich gemeldet habe und „die vor Ort tatsächlich hätten beschult werden müssen, war regelmäßig weniger als die Hälfte anwesend“, heißt es aus Kiel. „Darüber hinaus wurde festgestellt, dass regelmäßig lediglich zwei Lehrkräfte anwesend waren, obwohl laut Plan mehr Pädagoginnen und Pädagogen im Dienst gewesen sein müssten.“

Freie Dorfschule Lübeck: Ministerium hat falsche Angaben

Die „Bild“ hatte über diese Vorwürfe berichtet, nach Angaben der Schulleitung jedoch nicht deren Stellungnahme berücksichtigt. Schulleiterin Andreas Buchholz: „Den Widerruf stützt das Ministerium auf falsche Angaben. So geht man nur von einer Vormittagsgruppe aus. Es werden die Schulräume als unzureichend bezeichnet, obwohl genau diese Räume genehmigt wurden. Die Zahl der Lehrkräfte wird bemängelt, obwohl 17 qualifizierte Lehrkräfte angezeigt wurden.“ Die Freie Dorfschule Lübeck bereite gerichtliche Schritte gegen den Ministeriumsbeschluss vor.

Bereits im März 2023 seien laut Schulleitung überraschend die Zuschüsse für die Schule gestrichen worden. „Wir sind deswegen bereits gerichtlich in einem Eilverfahren und warten täglich auf die Entscheidung“, teilt Buchholz mit. „Seit der Streichung der Gelder hält sich die Schule durch Vorauszahlungen von Schulgeld, Verzicht auf Lohn und Spenden über Wasser. Wir sammeln Geld über Crowdfunding.“

Freie Dorfschule Lübeck: Digitales Lernen und Unterricht am Nachmittag

Buchholz betont die Erfolge des digitalen Lernens und spricht von guten Prüfungsergebnissen der Kinder. „Wir führen auch dieses Jahr fünf Kinder zur ESA und MSA Prüfung und bereiten erfolgreich auf das Abitur vor. Wir beschulen aktuell 48 Kinder in zwei Familienklassen. Eine davon am Vormittag, eine am Nachmittag.“ Das habe das Ministerium 2018 schriftlich genehmigt.

Ein anderes Bild von der Einrichtung hat sich das Bildungsministerium um Karin Prien (CDU) gemacht und daraus die Konsequenzen gezogen. Eine „Häufung von Ungereimtheiten hat unser Ministerium dazu veranlasst, die Genehmigung der Schule zu widerrufen“, teilt Prien mit. Ihr Vorwurf: „Die Ersatzschule steht in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte hinter den öffentlichen Schulen zurück und erfüllt dauerhaft nicht mehr die Voraussetzungen, um gemäß den gesetzlichen Grundlagen in Schleswig-Holstein Kinder zu unterrichten.“

Priens Verdacht: Schulpflicht wird gezielt umgangen

Das Schulgesetz erlaube Privatschulen, betont die Bildungsministerin, „aber wir schauen sehr genau hin. Wenn wir Hinweise bekommen, dass es nicht ordentlich läuft, schließen wir eine solche Schule.“ Prien geht noch weiter: „Hier drängt sich der Verdacht auf, dass Eltern ihre Kinder an dieser Schule angemeldet haben, um die Schulpflicht zu umgehen.“

Schulleiterin Andrea Buchholz dagegen wirft dem Ministerium vor, „pädagogisch unverantwortlich“ zu handeln. Und weiter: „Die Schließung soll jetzt mitten in der heißen Prüfungsphase mit einer Frist von einer Woche umgesetzt werden.“ Die Lebenswelt der Kinder bleibe unberücksichtigt.