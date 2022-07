Am Dienstag, 12. Juli, wurden Polizeibeamte wegen eines Streits in eine Lübecker Wohnung gerufen. Dort fanden sie die Leiche einer 29-Jährigen. Tatverdächtig ist ihr Partner.

Am Dienstag, 12. Juli, fanden Polizisten die Leiche einer 29-Jährigen Lübeckerin. Ihr Lebensgefährte ist dringend tatverdächtig.

St. Lorenz Nord. Es war 13 Uhr am Dienstag, 12. Juli, als die Polizei aufgrund vermutlicher Streitigkeiten in eine Lübecker Wohnung gerufen wurde. Dort fanden die Beamten die Leiche einer Frau. Der Wohnungsnehmer und Lebensgefährte der Verstorbenen steht im Verdacht, seine Freundin gewaltsam getötet zu haben. Eine Vorführung vor dem Haftrichter erfolgt am Mittwoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau bereits seit dem Wochenende tot?

Als die Beamten am Dienstag die Wohnung überprüften, trafen sie den den 41-jährigen Bewohner an. Aber sie machten auch einen grausigen Fund: Sie entdeckten die Leiche der 29-jährigen Freundin des Mannes. Aufgrund der Gesamtumstände wird nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittlungen vermutet, dass der Lübecker bereits in der Nacht zum Sonntag, 10. Juli, seine Lebensgefährtin gewaltsam getötet haben dürfte.

Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit befindet sich der Tatverdächtige im Polizeigewahrsam und machte bislang keine Angaben. Er soll am Mittwoch, 13. Juli, einem Haftrichter vorgeführt werden. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zum Tatablauf und zum Motiv keine Angaben gemacht werden.