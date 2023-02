﻿ Tote aus dem Klughafen ist eine 68-jährige Lübeckerin

Norderstedt: Jugendliche Intensivtäter nach Raub festgenommen

Zwei Jugendliche haben am frühen Sonntagmorgen einen 17-Jährigen in Norderstedt ausgeraubt. Sie sprachen ihn zunächst in einem Park an und folgten ihm bis in sein Zuhause. Mittlerweile sitzt einer der mutmaßlichen Täter im Jugendknast.