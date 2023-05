﻿Wal in der Trave: Was ist das für ein Tier?

Lübeck. Was für ein Wal: Der Meeressäuger in der Trave gibt Rätsel auf. Welche Art Wal ist in Ufernähe in Schlutup gesichtet worden – ein Zwergwal, ein Finnwal, ein Minkwal? Das Tier hat sich in Ufernähe in Schlutup getummelt, direkt am Löschboot „Senator Emil Peters“. Ein Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr Schlutup hatte den Wal gefilmt am Sonntag.

Klar ist: „Das Tier gehört nicht hierher“, sagt Seehundjäger Eckhard Kasten. Er ist für Seehunde von Kiel bis Lübeck zuständig. In 23 Jahren habe er so ein Tier nicht gesehen. Lediglich vor 10,15 Jahren habe ein solcher Meeressäuger tot in Sehlendorf (Kreis Plön) am Strand gelegen. Für Kasten ist es eindeutig: „Bei dem Tier handelt es sich um einen Irrgast.“

Bartenwal in der Trave

Sicher ist sich Kasten auch noch in einer anderen Sache: Der Meeressäuger ist drei bis vier Meter lang – und gehört zur Familie der Bartenwale. Das Besondere: Die Bartenwale haben Barten im Maul, keine Zähne. Der Wal lässt große Mengen Wasser in sein Maul fließen. Danach schließt er es, drückt das Wasser durch die Barten nach außen. Die Kleintiere im Wasser werden von den Barten wie durch einen Filter zurückgehalten und so vom Wal geschluckt.

Kurios sind zwei Dinge. Erstens: Die Bartenwale schwimmen in viel tieferen Gewässern. Kasten: „Wir haben hier nur Schweinswale.“ Zweitens: Heringe stehen nicht auf dem Speiseplan eines Bartenwals. Allerdings könnten die Heringe dennoch der Grund sein, warum der Wal sich in der Trave tummelt. Die Heringe hätten schon den Delfin „Delle“ vor ein paar Wochen nach Travemünde gelockt. Kasten: „Vielleicht ist der Wal in seinem jugendlichen Leichtsinn den Heringsschwärmen gefolgt.“

