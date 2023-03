Softair-Waffen sind Kopien richtiger Waffen und verschießen Plastikgeschosse im Kaliber 6 mm BB. Mit einer solchen Waffe wurde am Dienstag auf einen Mann An der Untertrave geschossen. Er wurde nicht verletzt.

Die Lübecker Polizei sucht nach zwei Männern, die am Dienstag an der Untertrave mit einer Softair-Pistole auf einen Hafenmitarbeiter geschossen haben. Die Täter flohen in einem Golf, verletzt wurde niemand. Was bislang bekannt ist.

