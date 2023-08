﻿Vermisster Segler in Travemünde leblos in Ostsee gefunden

Der Segler, der am 6. August kurz vor Lübeck-Travemünde über Bord gegangen ist, wurde gefunden. Etwa drei Kilometer vom Unglücksort trieb der leblose Körper an der Wasseroberfläche. Die Leiche wurde rechtsmedizinisch untersucht und identifiziert.

Travemünde. Traurige Gewissheit im Fall des vermissten Seglers in Travemünde: Nach Angaben der Polizei wurde der 55-jährige Mann, der am Sonntag, 6. August, kurz vor Travemünde über Bord gegangen ist, gefunden. Am Dienstagabend (15. August) wurde das Bordpersonal eines in der Lübecker Bucht auf Reede liegenden Frachtschiffes, die sogenannte Ankerwache, auf einen leblosen Körper aufmerksam, der an der Wasseroberfläche trieb.