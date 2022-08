﻿Lübeck: Wegen eines Handys wurde Mann mit Machete angegriffen

Im Stadtteil St. Jürgen lief ein Streit um ein Handy komplett aus dem Ruder. In der Folge kam eine Machete zum Einsatz; das Opfer musste schwer verletzt in die Klinik.

Lübeck. Am späten Donnerstagnachmittag (18. August) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern im Stadtteil St. Jürgen. In der Folge griff einer der Beiden den Anderen mit einer Machete an und verletzte diesen schwer im Gesicht.

Doch was war zuvor passiert? „Es war 16.30 Uhr, als sich ein 44-jähriger Lübecker zur Wohnanschrift einer 57-jährigen begab. Dort vermutete der Mann den 53-jährigen Lebensgefährten der Wohnungsnehmerin“, weiß es Lübecks Polizeisprecher Maik Seidel zu berichten. Dieser sollte noch ein Handy des jungen Mannes besitzen, das er zur Herausgabe forderte.

Plötzlich zog der Tatverdächtige eine Machete

Darauf hin sei es zu einem lautstarken Disput gekommen. „Die Auseinandersetzung wegen der Herausgabe des Handys verlagerte sich in das Treppenhaus des Wohnhauses, wo der 44-Jährige plötzlich eine zuvor am Bein getragene Machete zog und mit der flachen Seite in das Gesicht des 53-Jährigen schlug“, so Seidel.

Außerdem verpasste der Tatverdächtige ihm laut Polizei-Protokoll einige Kopfstöße. Der verletzte Mann konnte sich schließlich aus den Angriffen herauswinden und aus dem Haus fliehen. „Er begab sich auf eine Parkbank vor einem nahe gelegenen Bootsverleih an der Wakenitz. Dort wurden Passanten auf den Verletzten aufmerksam und informierten umgehend unsere Leitstelle“, sagt der Polizeisprecher.

Opfer kam mit schweren Verletzungen in Klinik

Doch die Einsatzkräfte waren bereits zuvor wegen des lauten Streits alarmiert worden und befanden sich gerade im Gespräch mit dem Tatverdächtigen und der 57-jährigen Lübeckerin. „Eine Streifenwagenbesatzung suchte den Verletzten auf und rief einen Rettungswagen. Dieser brachte den stark alkoholisierten Mann – 3,07 Promille – mit schweren Verletzungen in die Klinik“, berichtet Maik Seidel.

Zudem stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln stand. Er wurde vorläufig festgenommen. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben. Die Machete wurde als Beweismittel sichergestellt.

Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt nun

„Allerdings wurde der 44-Jährige anschließend aus Mangel an Haftgründen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt“, fasst es Seidel zusammen.